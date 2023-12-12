ازاي عايشين ومنعرفش .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل يسبب 5 مخاطر رهيبه .. هتدمر حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل منزل يوجد بعض الاشياء الاساسية التي تعد اساس بناء واستمرا المنزل ، ولعل من اهمها هي الادوات التي يقوم افراد هذا المنزا باستخدامها بشكل يومي مثل الاجهزة الكهربية ، هناك العديد من الاجهزة التي يتم تشغيلها ليلا ونهارا مثل الثلاجة والفريزر والعديد من الاجهزة الاخري ، ولكن يجب الحرص من بعض الاجهزة ومن اهمها الراوتر الذي اصبح متوفر في كل منزل ، ولكن هناك بعض النقاط الضرورية الواجب مراعاتها أثناء استخدام الراوتر، لتفادي عمليات التسلل وتقليل مستوى باقة الإنترنت، وايضا الحماية من المخاطر التي تحدث اثناء تشغيله في الليل .

ما هو الضرر الذي يقع في حالة ترك الراوتر فعالا طوال الليل؟

من أجل عدم إتلاف الراوتر الخاص بك، ينبغي تجنب العديد من الأشياء ومن أبرزها: عدم مغادرة سلك الراوتر داخل الكهرباء لمدة طويلة، أو على مدار الليل، تجنبًا لعدم حدوث أي تسلل أو سرقة بالجهاز، كما يعمل أيضًا على ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر ذلك على تدمير الجوانب الداخلية الخاصة بالراوتر، وعلاوة على ذلك يتم التقصير على إشارة الإنترنت.

أهم المؤشرات الواجب اتباعها أثناء استخدام الراوتر

من الجدير بالذكر أن الالتزام بهذه النقاط سوف يحمي جهازك بصورة قوية من أي ضرر، أول هذه النقاط هي لا تضع الجهاز الخاص بك بجوار المعدات الكهربائية، حيث يؤدي ذلك على التباس، لذلك يتسبب في ضعف استخدامه، بالإضافة إلى ذلك يمكنك وضع الجهاز داخل لا يتضمن أي حواجز، حتى لا يعوق إشارة الإنترنت من عملية الإرسال، من النقاط الضرورية أيضًا إيقاف فيشة الإنترنت والجهاز خلال الوقت الذي لا يتم استخدامه.