سم قاتل بداخله احذر منه ..العالم سيحرم من أكل الرمان اتفرج كيف ستصبح هذه الفاكهة سبب هلاكنا .. لن تصدق المفاجأة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء يقترب ظهور الرمان بكثرة في جميع المحال والأسواق، في الرمان فاكهة شتوية مميزة يحبها الصغير والكبير، يحتوي الرمان على مذاق جميل خاص به وحده بجانب فوائدة الجبارة فهو مخزون كبير من الحديد وبه نسب من الحديد عالية يحتاجه مرضى فقر الدم، بجانب أنه يعطي الطاقة والحيوية، لكن مؤخرًا ظهرت بعض الأبحاث التي تدل على وجود سموم في بعض الطرق التي نأكل بها الرمان، لذا من خلال هذا المقال سنتحدث عن أسرار الرمان والطرق التي تجعله مادة سامة إذا تم تناوله بها.

الطرق التي تسبب تسمم في أكل الرمان

تحتوي قشور الرمان على سموم متجمعة يجب الابتعاد عنها لبعض التفاصيل التي منها: