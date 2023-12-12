“اوعى تسمي عيالك الأسماء دي” .. تحذير هام من الحكومة عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء .. خلي بالك عشان مترجعش تقول معرفش

ما هي الأسماء التي يُحظر تسميتها للمواليد في مصر؟

قامت الحكومة المصرية بمنع المواطنين من استخدام بعض الأسماء عند تسمية المواليد الجدد، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، هذه الأسماء تشمل الآتي:

الأسماء التي تتعارض مع القوانين والشريعة الأسماء التي تخالف القوانين والشريعة الإسلامية.

الأسماء المركبة التي تحمل أجزاء متعددة.

الأسماء التي تتعارض مع قيم المجتمع أو تتعارض مع التقاليد الاجتماعية.

تم تحديد بعض الأسماء المعروفة مثل “مايا، ويارا، وريماس، ولمار” كأسماء غير مسموح بها.

ما هي العقوبة التي تواجه الشخص الذي يخالف القانون ويُطلق على ابنه اسمًا محظورًا؟

ينص قانون الأحوال المدنية على تطبيق عقوبات على أولئك الذين ينتهكون القانون ويختارون أسماء محظورة لأطفالهم الجدد، إذا تم تجاوز هذه القواعد واستخدام هذه الأسماء المحظورة، يفرض على المخالف غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه وفي بعض الحالات الأكثر تفاقماً يمكن حبس الشخص لمدة تصل إلى عام، يشار أن مجلس النواب يواجه ضغوطًا لزيادة هذه الغرامة إلى 5,000 جنيه بهدف تشديد الالتزام بالقانون من قبل المواطنين.