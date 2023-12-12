“عمرنا ضاع واحنا منعرفش أهميتها” .. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. مش هتصدق اللي بيعمله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معلومات مذهلة قد لا تكون على علم بها من قبل حول تفعيل خاصية الطيران على هواتف المحمول، حيث تشهد التقنية تطورًا مستمرًا وظهورًا لتحديثات جديدة تسهل العديد من الأمور للأشخاص في أداء أعمالهم ومهامهم في مختلف المجالات حول العالم، واحدة من أبرز هذه التحديثات هي خاصية الطيران، التي تتيح العديد من الفوائد لمستخدمي الهواتف وسنعرضها لكم في هذه المقالة.
المميزات التي تتوفر في خاصية وضع الطيران
عند تفعيل هذه الميزة على الهاتف المحمول، يمكننا الاستفادة من عدة فوائد:
- تعتبر هذه الوظيفة فعالة في تعجيل عملية شحن الهاتف عند وضعه على الشاحن.
- هذه الخاصية تحمي أيضًا عمر البطارية من استنفاد الشحن.
- عند تشغيل هذه الخاصية، يمكنك رفض استقبال أي مكالمات أو رسائل غير مرغوب فيها.
- عندما يتم تشغيل وتفعيل وضع الطيران، يتم إقفال البلوتوث تلقائياً.
- عند تفعيلها يتم قطع الإنترنت من الهاتف.
أهمية استخدام وتفعيل خاصية وضع الطيران على الهواتف
تتمحور أهمية استخدام وتفعيل ميزة وضع الطيران على الهواتف حول التركيز على الفوائد العديدة التي توفرها هذه الميزة:
- تستخدم شركات الطيران خدمة “وضع الطيران” عند إقلاع الطائرات، حيث يُطلب من جميع الركاب تفعيلها على متن الطائرة.
- ذلك لحظر أي مكالمات أو رسائل أثناء إقلاع الطائرة، يهدف ذلك إلى منع تأثير شبكات الهواتف على الاتصالات بين طاقم الطائرة والطواقم الأرضية.