هتموت فى لحظتها .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندري و به سم قاتل يؤدي للوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أنواع الطعام التي تتداول وتباع بكثافة في مصر هي الأرز، ويتم استهلاكه بكثرة من قبل جميع الأسر، ومع ذلك هناك بعض العادات الخاطئة التي يقوم ببعض الأشخاص بالقيام بها بجهل تام، مما يعرض حياة الآخرين للخطر، وفي هذا السياق قد أوضحت الدكتورة شيرين زكي المتخصصة في التغذية، تلك العادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها، ومن بينها كيفية التخلص من سوس الأرز، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

الطرق الخاطئة التي يتم القيام بها للتخلص من سوس الأرز نهائيا من خلال عملية البحث توصلنا إلى أن الطريقة الغير صحيحة للتخلص من السوس في الأرز تتمثل في رش المزارعين للزيوت المبيدة عليه لطرد هذه الحشرة: هذه المبيدات تعرف باسم مبيدات البقوليات، وهي تؤدي في النهاية إلى التسمم الغذائي.

حيث لا يمكن التخلص من هذه المبيدات حتى عند غلي الأرز أو غمره في الماء.

يقوم بعض المزارعين بإضافة حبوب مخلفات الألومنيوم للأرز للتخلص من السوس، إلا أن هذه المادة سامة وقد تؤدي إلى موت الإنسان في وقت واحد. الطريقة الصحيحة للقضاء على سوس البقوليات تستطيع إزالة التسوس من الأرز وغيره بالطريقة الصحيحة وذلك من خلال الآتي: وضع كمية من الفلفل الأسود، حيث سيتم التخلص منه تمامًا.

كما يمكنك أيضًا غسل الأرز ووضعه على قطعة قماش نظيفة.

ثم إضافة كمية من الملح الأبيض الخشن والثوم.

مما سيساعد على طرد السوس بشكل كامل.