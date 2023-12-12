“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ بداية تصنيع حوض الحمام، يختلف تصميمه عن حوض المطبخ، حيث يتميز حوض الحمام بوجود فتحة صغيرة فيه، ويرى البعض أنها غير ضرورية أو فائدتها ضئيلة، ومع ذلك فإن هذه الفتحة الصغيرة في حوض الحمام لها العديد من الفوائد التي تساهم في تجنب حدوث أي كارثة يمكن أن تسبب خسائر مادية وبشرية، لذلك سنتعرف على فوائد وأهمية هذه الفتحة الصغيرة في المقال التالي.
سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام
يتكون كلّ حوض حمام من صنبور وحواجز والحوض نفسه، ويكون الفتحة الصغيرة الموجودة على بعد سنتيمترات من الصنبور مُرتفعة، حيث تتميز هذه الفتحة بتحكّم تدفّق الماء، حيث تُحافظ باستمرار على تسرّب الماء وعدم امتلاء الحوض بالكامل، بهدف الحفاظ على نظافة الحوض ومنع حدوث أي فيضانات قد تُلحِق ضررًا بالعائلة وتهدّد سلامة الجميع في المنزل.
أهمية الفتحة الصغيرة في حوض الحمام
هناك العديد من فوائد واستخدامات الفتحة الصغيرة في بالوعة الحمام، ومن أبرز هذه المزايا:
- تُمنع تراكم كميات كبيرة من الماء في الحوض.
- تتسرب المياه بشكل مستمر قبل أن يمتلئ الحوض.
- يمنع تدفق السوائل الفائضة ويساعد على التخلص منها بشكل صحيح عن طريق الأنابيب.
- تعمل على منع حدوث الفيضانات داخل الحمام.
- تمرير الماء عبر أنبوب التصريف للحفاظ على تدفق الهواء بكل قوته.
- تتم عملية تنظيف الفتحة الصغيرة في حوض الحمام عن طريق استخدام إبرة رفيعة لفتح الفتحة وتنظيفها. ثم يتم وضع الخل والليمون مباشرة في الفتحة لإزالة أي رواسب متراكمة فيها.