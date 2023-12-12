متجيش تقول معرفش .. احذر من تناول الباذنجان بهذه الطريقة فيه سم قاتل .. حذرناك والباقي عليك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الخضراوات الحاصلة على إقبال شديد من قِبل المصريين، هو الباذنجان حيث يتم طهيه بطرق مختلفة لكلًا منها مذاق خاص سواء كان المقلي أو المحشي أو وصفة المسقعة الشهية، ولكن أهمية الباذنجان لا تقتصر على الطعم الرائع فهو يحتوي على فوائد عديدة، ولكن كما هو الحال في جميع الأمور علينا تناوله باعتدال حتى لا تتحول هذه الفوائد إلى أضرار، ومن خلال الآتي سوف نوضحها لك حتى تتجنبها.

أضرار الإفراط في تناول الباذنجان

على الرغم من أهمية تناول الباذنجان باستمرار ولكن عليك الحفاظ على المعدل المتوسط حتى لا تتعرض إلى الإصابة بمشكلات صحية نتيجة الإفراط، ومنها الآتي: