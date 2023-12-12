"ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا تم سحب الفيزا الخاصة بك في ماكينة الصرف ATM وتعتقد أنها لن تعود إليك مرة أخرى لا تقلق بشأن هذا الأمر فمن خلال هذا المقال سنعرض الخطوات التي تسهل عليك إعادة الفيزا المسحوبة منك بأسهل الطرق، مع العلم أن سحب البطاقة في تلك الماكينة تتعلق بالعديد من الأسباب التي يجهلها الكثير من مستخدميها وبالأخص أصحاب المعاشات الذين يحصلون على مستحقاتهم المالية من خلال استخدام هذه الماكينة، وعند تعرضهم لمشكلة سحب الفيزا لا يمكنهم التصرف وحل تلك المشكلة.

ما هي أسباب سحب الفيزا في ماكينة الصرف؟

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا من المواطنين أثناء قيامهم بسحب الأموال من ماكينة الصرف، وأبرز تلك الأسباب :

ربما قد حدث أي عطل داخل ماكينة الصرف.

وقد يكون قام الشخص المستخدم بكتابة رقم المرور أكثر من 3 مرات بشكل متتالي وبطريقة خاطئة.

إذا تأخر الشخص صاحب الفيزا في تسجيل كلمة المرور.

في حال انتهت مدة صلاحية البطاقة تُسحب فوراً.

كيفية استعادة الفيزا بعد سحبها في ماكينة الصرف؟

يمكن لجميع من تم سحب الفيزا الخاصة بهم داخل ماكينة الصرف ATM أن يستعيدوا بطاقتهم بأسهل الطرق، وذلك كما يلي :