السر الذي تبحث عنه جميع النساء !!.. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه .. هيخليكي زي لهطة القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لو عندك كريم بانثينول تعالي اقولك تعملي بيه ايه وذلك لأن كريم البانثينول يحتوي على العديد من الخصائص الهامة التي تساعد على علاج كل مشاكل البشرة. حيث أنه يساعد علي تنعيم البشرة وجعلها أكثر نضارة وجمالا بالإضافة إلى أنه هذا الكريم يمكن أن يستخدم في عمل الوصفات التي تعطي نتائج عظيمة للبشرة مثل وصفه البانثينول مع النشا.

فوائد وصفة البانثينول مع النشا ومكوناتها