كعبك هينور ويبقي قشطة.. هاتي ربع كوب خل وتعالي أقولك على طريقة هتخلي القدمين ناعمة كبشرة الأطفال

الخل الأبيض لتقشير القدمين

بالطبع تعتبر وصفة الخل هي من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في تقشير الجلد الميت عن القدم وتنعمها وبشكل كبير، وتتكون هذه الوصفة من الخل بالاضافة إلى بعض المكونات الموجودة في أي منزل على النحو التالي:

تعد تلك الوصفة واحدة من الوصفات الجبارة، التي من الممكن اعتمادها بشكل

كمية من الماء الساخن.

عدد ملعقة كبيرة من الفازلين.

عدد ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

عدد ربع كوب من الخل الأبيض.

جوارب قطنية.

طريقة التحضير والتطبيق