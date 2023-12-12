الميكروويف سهل علينا كتير ــــــــــــ بس خلى بالك فيه أطعمه اوعى تسخنيها فيه بتسبب حروق وتسمم ـــــ أنا حذرتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الميكروويف يسهل عليك الوقت والمجهود فى تسخين الأكل لكنه قد يخلق مشكلات صحية أو ضرر عام بالجهاز أنتِ في غنى عنها، فهناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنب طهيها في الميكروويف لبعض الأسباب الصحية أو حدوث نتائج غير مرغوب فيها، فقد تصل للتسمم وربما الانفجار والحروق .

نذكر لكم بعض الأطعمة التي يحظر تسخينها وطهيها داخل الميكروويف :-

البيض

قد يؤدي طهي البيض الكامل في الميكروويف إلى انفجار القشرة بسبب تراكم الضغط الداخلي، وربما الحروق.

إذا أردت طهي البيض في الميكروويف، قم بكسر القشرة ووضعه في وعاء مخصص لذلك وضعه داخل الميكروويف .

اللحوم

من الأفضل طهي اللحوم الكاملة في الفرن أو على الشواية.

الفلفل الحار

عند تسخين الفلفل الحار في الميكروويف، قد تنطلق الرائحة القوية والمتطايرات الناتجة عن الفلفل، ما يمكن أن يسبب احتراق في العينين أو الأنف.

الكرفس والسبانخ

يحتوي كلا من الكرفس والسبانخ على مادة تُسمى النترات، والتي تتحول عند تسخينها على درجة حرارة مرتفعة بشكل مفاجئ إلى ظهور مواد سامة تحت تأثير الحرارة

الزيوت

يمكن أن يسبب تسخين الزيوت في الميكروويف ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى انفجار ورش الزيوت وخطر الحروق.

وربما تكون هناك استخدامات معينة أو أساليب طهي في الميكروويف يمكن استخدامها بشكل آمن وفعال، ولكن من الأفضل دائمًا قراءة تعليمات الطهي والاحتياطات على العبوات والمنتجات قبل استخدام الميكروويف لطهي الطعام.