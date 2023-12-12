الجن الأزرق ما يعرفهاش”.. سر كبير وراء وجود فتحة في حوض الحمام .. مش هتصدق هو إيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر وراء وجود فتحة في حوض الحمام هو منع الفيضان، حيث يتم تصريف المياه الزائدة بشكل صحيح عبر الأنابيب. كما أنها تساعد على تيسير تدفق الماء بسلاسة عبر نظام الصرف، وتعمل على مقاومة دخول الهواء إلى الأنابيب، مما يساعد على تسريع عملية التصريف.

السبب وراء وجود هذه الفتحة

وهناك سبب آخر لوجود هذه الفتحة، وهو السلامة، حيث أنها تسمح بخروج المياه من الحوض بسرعة في حالة انسداد فتحة الصرف الرئيسية، مما قد يساعد على منع الغرق.

وأما عن الشائعات التي تقول أن هذه الفتحة هي مدخل للجن، فهذا غير صحيح، ولا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الشائعات.

فوائد الفتحة التي توجد في حوض الحمام