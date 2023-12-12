هتدعيلى انسى ساقعه الشتاء.. كيس ملح سر التدفئة في الشتاء هتصنعي مدفأة من غير كهرباء ولا غاز والعيلة كلها هتدفى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيس ملح سر التدفئة في الشتاء،هذا ما نتناول الحديث عنه من خلال مقالنا اليوم، يبحث الكثير من الأشخاص عن مدفأة غير مكلفة نظرا لارتفاع أسعار المدفأة وأيضا دون استهلاك الكهرباء أو الغاز، حيث توجد مدفأة الملح للتدفئة في فصل الشتاء، وهى عبارة عن تبخير الماء، وذلك نضع كيس ملح فوق وعاء مملوء بالماء وعند الغليان يتصاعد البخار إلى كيس الملح وينتج عن ذلك تسخين الملح وينبعث منه الحرارة ويقوم بتدفئة المكان كله.

طريقة عمل دفاية الملح

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل دفاية الملح بكل سهولة وهى كالاتي:

مقدار كيس من الملح الخشن.

وعاء مناسب مصنوع من الزجاج.

قدر مناسب من الماء.

مسمار.

خطوات التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل دفاية الملح بسهولة وهي كالتالي:

يغسل الوعاء بشكل جيد.

نضع به ماء إلى أن يصل إلى المنتصف.

نضع كيس الملح في الوعاء.

نضع المسمار في منتصف كيس الملح.

ثم نرفع الوعاء على النار حتى يغلي.

نصائح عند صنع مدفأة الملح

يجب اتباع هذه النصائح حتى تقوم بالتجربة بنجاح وهذه النصائح تتمثل في الآتي:

عند استخدام الملح يمكنك استخدام أي نوع ولكن الأفضل الملح الخشن.

من الممكن أن تضيف زيوت عطرية لتعطير المكان.

نضع الوعاء على نار هادئة تجنبا انفجار الوعاء.

مزايا دفاية الملح

عند استخدام دفاية الملح نحصل على العديد من المميزات وهى كالاتي: