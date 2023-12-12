"ندمت اني مجربتهاش من زمان"... "اغسلي البطاطين بدون مجهود" وبدون استخدام بانيو ولا مغسلة والنتيجة مبهرة

طريقة سهلة وسريعة لغسل البطاطين

نقوم بتنظيف البطاطين جيدا من الأتربة الموجودة بها ويفضل استخدام المكنسة الكهربائية في شفط كل الأتربة ثم نقوم بتنظيف سور البلكونة جيدا ثم نقوم بفرد البطانية عليه ونتركها قليلا تحت أشعة الشمس حتى نقوم بتنظيفها بطريقة سريعة ثم نقوم بتحضير إناء به كمية من الماء مع كمية من مسحوق الغسيل السائل ويفضل استخدام المسحوق الذي له روائح ثابتة مع كمية من كلور الألوان مع كمية من معطر الملابس نقوم بخلط هذه المكونات جيدا ثم نأتي بفرشاة الملابس ونقوم بدعك البطانية بها وهي بوضعها على السور ثم نقوم بتركها لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس حتى نتأكد من جفافها تماما ثم نقوم برشها ببخاخ من الماء والمعطر قبل استخدامها.

طرق للحفاظ على نظافة البطاطين لأطول فترة

يوجد هناك طرق للحفاظ على نظافة البطاطين والألحفة لأطول فترة ممكنة حتى لا تتراكم عليها كثير من الأوساخ ونلجأ لغسلها أثناء استخدامها وهي أن نقوم بتنظيف البطاطين بشكل يومي ووضعها في مكان مشمس للتخلص من الأتربة وتهويتها يمكن استخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأتربة الموجودة بها من الوقت للآخر فهناك اتربه غير مرئية يجب تناول الأطعمة بعيدا عن المفروشات.