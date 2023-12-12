«صدمة كبيرة».. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية ..هتتصدم لما تعرف الجنسية

الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية

تفضل الفتاة السعودية الزواج من أبناء جنسية عربية، وذلك بعد الدراسات والتقارير تؤكد أن الرجل الأجنبي سواء مصري او من جنسية اخرى فهو يتعامل مع النساء السعوديات بكل لطف واهتمام على عكس الرجل السعودي طبيعته أكثر صرامة وهذا ما دفعهم يختارون شركاء حياتهن.

التحكم في إقامة شريك حياتهن الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية

منحت السيدة السعودية الحق في إقامة شريك حياتها داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يعد تقدما ملحوظا للنساء في المجتمع السعودي وقدرتهم على اتخاذ قرار ارتباطهم بشريك الحياة وتوجيه مسار الحياة الزوجية، حيث أن توجد بعض الشروط التي يجب ان تتوافر لدى شريك الحياة وهى الاستقرار الاجتماعي والمالي والقدرة على توفير حياة مستقرة للاسرة وهذ الشروط متعلقة بتلجانب المالي والمهني والتوافق من الناحية الاجتماعية والثقافية للعائلة.