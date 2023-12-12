ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها القص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الاظافر التى لم تكن تعلمها من قبل... معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القصافة هي أداة تستخدم بقص الاظافر وتهذيبها وهب من أدوات العناية الشخصية التر ينصح الأطباء أن يكون لي كل فرد قصافة خاصة بها لأن يمكن من خلالها أن تنقل البكتريا والأمراض ولكن هل سألت نفسك يوما عن استخدامات قصافة الأظافر؟ وهل قصافة الأظافر فقط تقوم بقص الأظافر الطويلة يوجد العديد من الفوائد والاستخدامات الكثيرة التي تقوم بأدائها قصافة الاظافر ا بالإضافة إلى قص وتقليم وتنظيف الأظافر تساعد قصافة الأظافر على توفير الوقت والجهد وإنهاء الكثير من الأعمال اليومية الوظيفة الأساسية ل قصافة الأظافر هي قص الأظافر أما في حالة استخدامها لأغراض أخرى لا بد من تعقيمها جيدا وغسلها بالماء ويفضل أن يكون لكل فرد في الأسرة أو العائلة قصفت أظافر خاصة به في تعد أداة شخصية مثلها مثل فرشة الأسنان و فرشة الشعر.

كيفية يمكن العناية بقصافة الاظافر: نظافة والتطهير قصافة الاظافر أمر هام جدا فيجب أن نهتم بها عندما نستخدمها ، ومن المهم أن نحرص على تنظيف قصافة الأظافر بشكل منتظم للتأكد من خلوها من أي جراثيم وبكتيريا لأنه يمكن أن تنقلنا بجراثيم وبكتيريا إذا لم نهتم بنظافتها وتعقيمها جيدا. خطوات العناية بقصافة الاظافر: أولا نقوم بغسل القصافة بالماء الدافئ والصابون وتعقيمها.

نقوم بتعقيم قصافة الاظافر من خلال استخدام الكحول.

ثلاثة يجب أن تجفف جيدا قبل تخزينها حتى لا تنمو عليها بكتيريا.

أربعة نقوم بتخزينها في مكان بعيد عن متناول الأطفال حتى لا تؤذيهم. استخدامات اخرى مفيدة لقصافة الاظافر: اللسان الحديدي الخاص ب القصافة في إسناد الهاتف المحمول أثناء المشاهدة كحامل للهاتف.

تستخدم القصافة بدل فتاحة العلب كرتون المغلقة.

تستخدم أصناف الأظافر كحامل لتثبيت أعواد البخور.