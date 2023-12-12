"معلومة خطيرة".. ماذا يحدث اذا وضعت فص ثوم تحت المخدة قبل النوم؟..!! .. اتحداكى تعمليها كل يوم

سبب وضع ثوم تحت المخدة

هناك سبب ذكرته المواقع العلمية وراء وضع الثوم تحت المخدة وتلك الأسباب تأتي انه مفيد للجسم فهو يمنع الإصابة بأي مرض مزمن أو تواجد خلايا مسرطنة بالجسم، كما أنه يقتل البكتريا عند تناوله وعند وضع تحت المخدة لا تتكون بكتريا على السرير مما يجعل الشخص النائم يشعر براحة نفسية أثناء نومه.

فوائد وضع الثوم تحت المخدة

بعد الدراسات الجديدة تم اكتشاف الفوائد المترتبة على وضع الثوم تحت المخدة وتلك الفوائد تأتي بالصورة التالية