دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “خطأ مزدوج”.. أول تعليق على واقعة الفنانة “لبلبة” بعد إحالتها للتحقيق للتصويت مرتين في الانتخابات,

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على واقعة إدلاء الفنانة “لبلبة” بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج، والداخل اليوم، بأول يوم من أيام الانتخابات قائلة: ” لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق، وأنا عارفة أنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة، لايصح الإدلاء بالتصويت مرتين، ويجب أن يحترم القانون.



وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة on: “السؤال كمان هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج في قاعدة الانتخابات بعد الإدلاء بعملية التصويت؟”.

وطالبت الحديدي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتحقيق ليس فقط مع الناخبة الفنانة لبلبة، لكن أيضاً مع القائمين على قواعد البيانات قائلة: ” يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج أثناء وجوده في أحد البلاد حتى لايستطيع التصويت في الداخل، وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق، أيضاً يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات بالهيئة للتحقيق، لأن عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات”.



واختتمت حديثها: “الخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة البيانات الانتخابية في ذات الوقت”.

وأضافت الهيئة الوطنية، أنه بعد إدلاء الناخبة بصوتها داخل مصر اليوم، تبين سابقة إدلائها بصوتها في إحدى اللجان بسفارة مصر في دولة عربية.