"ضاع عمرنا واحنا منعرفش".. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب .. هتتصدم لما تعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرا ما نلاحظ وجود تيكت الملابس ونقوم بقطعه فورا ولا ندري مدى أهميته، غالبا ما يكون التيكت موجود خلف القطعة أو على الجانب ويقوم الناس بإزالته اعتقادا منهم أنه بلا فائدة ولا جدوى من وجوده، إلا أنه يمكن من خلالها معرفة درجة الحرارة المناسبة لغسل قطعة الملابس وتحديد نوع المسحوق المناسب لها حتى لا تتلف، ونقدم اليكم خلال فقرات المقال أهمية وجود تيكت الملابس.

فوائد وجود تيكت الملابس