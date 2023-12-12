"ضاع عمرنا واحنا منعرفش".. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب .. هتتصدم لما تعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرا ما نلاحظ وجود تيكت الملابس ونقوم بقطعه فورا ولا ندري مدى أهميته، غالبا ما يكون التيكت موجود خلف القطعة أو على الجانب ويقوم الناس بإزالته اعتقادا منهم أنه بلا فائدة ولا جدوى من وجوده، إلا أنه يمكن من خلالها معرفة درجة الحرارة المناسبة لغسل قطعة الملابس وتحديد نوع المسحوق المناسب لها حتى لا تتلف، ونقدم اليكم خلال فقرات المقال أهمية وجود تيكت الملابس.
فوائد وجود تيكت الملابس
تنصح شركات الكهرباء الناس بعدم قطع التيكت عند شراء ملابس جديدة حيث توجد رموز عليه تدل على درجة الحرارة المناسبة للغسيل ويتم ضبط الغسالة عليها، بالتزامن مع الكفاءة العالية للغسالات الحديثة فإن اتباع التعليمات الموجودة على التيكت يساعد على تجنب الحرارة العالية أثناء الكي أو الغسيل وهذا يوفر الطاقة ويساعد على عدم ارتفاع فاتورة الكهرباء والتحكم في الاستهلاك، وأيضا يوجد على التيكت نوع المسحوق المناسب لغسل هذه القطعة وما لا يفضل وضعه عليه حتى لا تتلف مع الغسيل المتكرر.
رموز عملية الغسيل على تيكت الملابس
توجد بعض الرموز على التيكت والتي يجهلها معظمنا وتدل على كثير من الأشياء كما يلي:
- الرمز الذي يحتوي على نقطة واحدة يشير إلى غسيل الملابس عند درجة حرارة 30 درجة.
- الرمز الذي يشير إلى نقطتين يجب غسل الملابس عند درجة حرارة 40 درجة أما ثلاث نقاط تشير إلى غسلها عند 50 درجة مئوية.
- الرمز الذي يتكون من أربع نقاط يشير إلى ضرورة غسيل الملابس عند 60 درجة.