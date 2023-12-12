«ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس» .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعلم الجميع أن القصافة تستخدم في تقليم أو قص الأظافر وتنظيفها لأن هذا هو الإستخدام الأساسي لها، ولا يعلم الكثير من الناس أن هناك إستخدامات أخرى لـ قصافة الأظافر، حيث تستخدم في العديد من الإستخدامات السحرية التي لا يعلمها سوى القليل وهذه الإستخدامات توفر كثير من الوقت والجهد خلال القيام ببعض الأعمال اليومية، ويفضل إستخدام قصافة لقص الأظافر وأخرى للإستخدامات اليومية التي سوف نوضحها خلال السطور التالية تجنباً لنقل العدوى وإنتشار الأمراض.

إستخدامات هامة قصافة الأظافر