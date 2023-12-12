«ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس» .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعلم الجميع أن القصافة تستخدم في تقليم أو قص الأظافر وتنظيفها لأن هذا هو الإستخدام الأساسي لها، ولا يعلم الكثير من الناس أن هناك إستخدامات أخرى لـ قصافة الأظافر، حيث تستخدم في العديد من الإستخدامات السحرية التي لا يعلمها سوى القليل وهذه الإستخدامات توفر كثير من الوقت والجهد خلال القيام ببعض الأعمال اليومية، ويفضل إستخدام قصافة لقص الأظافر وأخرى للإستخدامات اليومية التي سوف نوضحها خلال السطور التالية تجنباً لنقل العدوى وإنتشار الأمراض.
إستخدامات هامة قصافة الأظافر
هناك العديد من الإستخدامات لـ قصافة الأظافر منها ما هو معروف ومنها ما لا يعلمه سوى القليل منا وأهمها ما يلى :
- قص الأظافر وإزالة الجلد الميت هذا هو الإستخدام الأساسي لها حيث تستخدم لتقليم الأظافر وتنعيم الحواف الحادة وإزالة الجلد الميت منها.
- فتح العلب والزجاجات من خلال إستخدام الجزء المنحني داخلها لفتح العلب عند عدم وجود فتاحة العلب.
- تنظيف الفراغات الصغيرة حيث إن حواف قصافة الأظافر الرفيعة يمكنها تنظيف الفراغات الصغيرة مثل حول الزوايا.
- الرسم على الأظافر حيث تستخدم قصافة الأظافر في الرسم على الأظافر بعد تشكيلها وتنعيمها.
- إستخدام الجزء المدبب بالقصافة في فك المسامير الصغيرة أو ربطها عند عدم إتاحة مفك المسامير.
- إستخدام اللسان الحديدى من القصافة كـ حامل للهاتف لمشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام.
- تنظيم وغزل خيوط الكروشيه عن طريق وضع طرفه داخل فتحة القصافة “الثقب الفارغ” من الأسفل أو تثبيت عود البخور من خلال نفس الثقب.
كيفية الاعتناء بـ قصافة الأظافر
يجب الإعتناء بـ قصافة الأظافر للحفاظ عليها في حالة جيدة والحفاظ على نظافتها، وهناك عدة طرق للإعتناء بـ قصافة الأظافر منها:
- تنظيف القصافة قبل الإستخدام بقطعة قماش نظيفة أو فرشاة صغيرة لإزالة الشوائب والجلد الميت.
- تعقيم القصافة بعد كل إستخدام بإستخدام محلول التعقيم أو الكحول الطبي أو وضعها بالماء المغلي لبضع دقائق وتعقيمها.
- الحفاظ على حدة الشفرات وتغيرها عندما تفقد حدتها الشفرات كما يمكن إرشاد شفرة القصافة بالمبرد لإعادة حدتها.
- تخزين القصافة في مكان جاف ونظيف بعيدًا عن الرطوبة والحرارة الشديدة حتى لا تتعرض للصدأ.
- عدم مشاركة القصافة مع الآخرين من الأسرة لتجنب نقل العدوى أو البكتيريا.