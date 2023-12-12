"ابهري الكل بجمالك" .. استخدمي كريم بانثينول مفعوله قوي لتبيض الوجه والجسم وإزالة تصبغات السنين من اول استخدام .. هيخليكي زي لهطة القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السر في كريم ب15 جنية! هتستعِيدى شبابك وترجعي جمالك بأبسط وأسهل الطرق من غير ولا شد ولا نفخ ولا اي حاجة تاني، كريم بانثينول يعتبر الحل الفتاك لجميع مشاكل البشرة والشعر في آن واحد، مش هتحتاج دكتور تجميل ولا بيوتى سنتر وانتي في البيت بخطوات بسيطة هتتَالقي ولا ملكة جمال، نظرا لكثرة الشكوى من ارتفاع أسعار عمليات التجميل انتشر البحث حول الحلول الطبيعية التي تتطابق في نتيجتها مع عمليات وصالونات التجميل، و نتطرق في السطور التالية لنوفر لكم افضل الطرق لجمال لا يقاوم.

يعتبر كريم بانثينول من الكريمات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المرطبة والفيتامينات الهامة للبشرة والتي تساهم بشكل فعال في توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات وتوحيد لون البشرة في وقت وجيز من استخدامها، كما أنها لاتسبب أي أضرار أو آثار جانبية عند استخدامها لفترة طويلة.

طريقة استخدام بانثينول لنِتائج مضاعفة

يمكن المداومة علي استخدام بانثينول بشكل يومي، لكن للحصول علي نتيجة سريعا لابد من دمجه مع المكونات التالية:

ملعقة نشا ذرة .

ملعقة عسل ابيض.

ملعقة ماء زهر.

يتم مزج الخليط مع إضافة ملعقة كبيرة من كريم البانثينول والتقليب المستمر للحصول على ماسك كريمي، ويتم وضع الماسك علي الوجة بعد تفتيح المسام بواسطة المنظفات أو غسل الوجة بالماء الفاتر، يترك لمدة زمنية تصل إلى نصف ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر، ويكرر استخدام الماسك علي مدار الأسبوع مرتين أو ثلاثة.