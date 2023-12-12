"اكتشاف عبقري لكل ست بيت" .. مكون جهنمي قومي بإضافته على البطاطس أثناء السلق ومش هتبطلي تعمليها .. هتقولي ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكون سحري سوف تندهشين من نتيجته عند اضافته لماء سلق البطاطس حيث أن البطاطس تعتبر من الاكلات المفضلة للصغار والكبار لانها تدخل في العديد من الوصفات ويكون لكل وصفة طعم مميز خاص بها فضلا على أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تفيد الجسم وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه عمل البطاطس المسلوقه للحصول على طعم رائع.

مكونات تجعل البطاطس لها طعم رائع وطريقه تحضيرها