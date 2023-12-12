"اكتشاف عبقري لكل ست بيت" .. مكون جهنمي قومي بإضافته على البطاطس أثناء السلق ومش هتبطلي تعمليها .. هتقولي ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكون سحري سوف تندهشين من نتيجته عند اضافته لماء سلق البطاطس حيث أن البطاطس تعتبر من الاكلات المفضلة للصغار والكبار لانها تدخل في العديد من الوصفات ويكون لكل وصفة طعم مميز خاص بها فضلا على أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تفيد الجسم وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه عمل البطاطس المسلوقه للحصول على طعم رائع.
مكونات تجعل البطاطس لها طعم رائع وطريقه تحضيرها
يمكنك تحضير البطاطس بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب ان تقومي بإحضار بعض الحبات من البطاطس مع الكزبرة الخضراء والثوم وقليل من الزبده والزيت النباتي والبيكربونات.
- ثم قومي بغسل البطاطس جيدا وتقشيرها وتقطيعها الى مكعبات مع وضعها على النار مع اضافة بعض الماء إليها وبعد غليها قومي بإضافة البيكربونات اليها الذي سوف يعطيها طعم رائع.
- وبعد مرور حوالي ثلث ساعه قومي برفع البطاطس من على النار ووضعها في وعاء و اهرسيها جيدا واضافة المكونات التي قمتِ بإحضارها عليها.
فوائد البطاطس المسلوقة
البطاطس المسلوقه لها العديد من الفوائد المختلفة للجسم ومنها:
- تساعد البطاطس بشكل كبير على خفض مستوى الكوليسترول في الدم لان ارتفاعه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- بسبب احتوائها على مجموعة كبيرة من المركبات الغذائية القوية فإنها تؤثر بشكل ايجابي على الاجهاد التاكسدي والشيخوخه.
- تساعد على نقص الوزن من خلال انها تحتوي على العديد من الألياف التي تزيد من الشبع.
- فضلا على انها تحتوي على مجموعه كبيره من مضادات الاكسده التي تزيد من قوه الجهاز المناعي للإنسان.