"كانت فين الوصفة السحرية دي من زمان".. ضعي ملعقة واحدة من القهوة هتخلي أبيض من الثلج.. إليكم الخطوات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على مكونات وصفة القهوة والخل لتفتيح الجسم، حيث تحتوي الوصفة على العديد من الفوائد الصحية بالإضافة إلى فوائدها الجمالية للبشرة والشعر. ولذلك نجد القهوة عاملاً أساسياً في معظم الوصفات التي نستخدمها. كما أنه يساهم في التخلص من حب الشباب، ومع استخدامه المستمر يمنحك بشرة مميزة. عند استخدامه مع الخل فإنه ينقي البشرة والجسم. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

وسنعرض لك المكونات اللازمة لتحضير وصفة القهوة والخل لتفتيح الجسم من خلال النقاط التالية:

إحضار ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

إحضار ملعقتين من القهوة.

أحضري ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

إحضار نصف ملعقة من دقيق الأرز.

إحضار ملعقتين كبيرتين من الماء.

تعرفي على طريقة تحضير وصفة القهوة والخل لتفتيح الجسم

القهوة هي أحد المكونات التي تستخدم كمقشر طبيعي للبشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة. كما يعمل الخل على تفتيح البشرة والجسم. إن دمج المكونات معاً يعطي نتائج رائعة لتفتيح الجسم والمناطق الداكنة. ولذلك سنقدم خطوات تحضير وصفة القهوة والخل لتفتيح الجسم كالآتي:

أحضري وعاءً صغيراً، ثم اخلطي كمية من القهوة وأضيفي إليها دقيق الأرز.

ثم نضيف كمية من الماء مع إضافة النشا والخل أيضاً.

حرك المكونات جيداً حتى تحصل على عجينة.

تعرفي على كيفية استخدام وصفة القهوة والخل

أما طريقة استخدام وصفة القهوة والخل لتفتيح الجسم فهي كما يلي:

يوضع هذا القناع على البشرة النظيفة وعلى الجسم بشكل عام، كما يستخدم للمناطق الحساسة.

ويوضع لمدة 15 دقيقة، ثم يتم غسل الجسم جيداً، ويكرر هذا القناع.