"احنا بقينا في أخر الزمان" .. فتاة سعودية منعت رجل من دخول المصعد معها ولكنه أصر على الدخول .. ماحدث بينهما صدم الملايين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كانت هناك امرأة سعودية منذ وقت ليس ببعيد ترتدي الحجاب تنتظر داخل المصعد في أحد المباني في الرياض،وفي الوقت ذاته وصل رجل وأراد أن يدخل المصعد، لكن السيدة رفضت وطلبت منه الانتظار حتى تغادر هي المصعد. على الرغم من ذلك، أصر الرجل على الدخول ووضع يده على باب المصعد لمنعه من الإغلاق عند دخوله أبدت السيدة انزعاجها قائلة “أنت غير مؤدب وغير محترم”.

امرأة سعودية رفضت أن يرافقها رجل في المصعد، لكنه ضغط على الدخول وقال: “المصعد ليس مخصصاً للعائلات فحسب”، ثم تبع ذلك فترة صمت طويلة بين الرجل والمرأة أثناء صعودهما في المصعد وعندما وصل المصعد إلى الطابق الذي ترغب فيه المرأة، نزلت وغادرت المصعد، أما الرجل فاستمر في صعوده إلى الطابق الذي يهدف إليه.

نتيجة نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار هذا الفيديو جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المغردين سلوك الرجل واعتباره تصرفا غير محترم، لا سيما وأنه قام بتصوير امرأة غريبة عنه ومع مرور الوقت، تبين أن الفيديو كان مجرد تمثيل، وأن الرجل والمرأة في الفيديو هما زوجان يقومان بتصوير مشاهد درامية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

مهم أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها فيديو تمثيلي جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، سبق أن تم نشر العديد من مقاطع الفيديو التمثيلية التي أثارت استياء الجمهور بسبب مضمونها، لذلك يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين ويتحققوا من صحة المحتوى قبل أن يقوموا بنشره أو مشاركته مع الآخرين.