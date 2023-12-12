ضع القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. إليك طريقة التحضير

تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

لتحضير هذه الوصفة، احضر ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعيدان القرنفل وبدأً، قوم بطحن عيدان القرنفل جيدًا، ثم قم بمزجها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء متوسط الحجم، ومن ثم بعد ذلك، أضف ملعقة صغيرة من النشا وامزج المكونات جيدًا.

ثم قوم بتطبيق هذا المزيج على شعرك، وخاصة على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف، ثم اتركه على شعرك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم قم بغسله جيدًا، وسترون نتائج رائعة بعد استخدام هذه الوصفة لمدة شهر، ويمكن أيضًا استخدامها على البشرة والجسم.

فوائد القرنفل للشعر

1. تعزيز نمو الشعر: يحتوي القرنفل على مركبات تعزز من تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساعد في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.

2. منع تساقط الشعر: القرنفل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

3. تحسين جودة الشعر: يمكن للقرنفل أن يجعل الشعر أكثر لمعانًا ونعومة ويقلل من تجعيد الشعر.

4. علاج قشرة الرأس: يُستخدم القرنفل أحيانًا لعلاج قشرة الرأس بفضل خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.

5. تحفيز فروة الرأس: يمكن استخدام القرنفل لتنشيط فروة الرأس وتحسين الدورة الدموية، مما يسهم في صحة فروة الرأس.