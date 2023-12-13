كنز ملوش مثيل!!.. تعرفي على أفضل طريقة لاستخدام "كريم بانثينول" للحصول على نتائج خيالية قبل ما تنامي... جوزك هينبهر من جمالك وحلاوتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشغل بال معظم النساء والفتيات في الفترة الحالية كيفية علاج مشاكل البشرة والعناية بها خاصةً مع الزيادة الرهيبة في أسعار منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل المختلفة، لهذا تلجأ العديد من السيدات إلى البحث عن تركيبات تلك المواد تحضيرها في المنزل، ولعل أبرز تلك التركيبات هو كريم بانثينول المعروف بفاعليته الجبارة في تفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة وترطيب، حيث يعد كريم بانثينول أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الفعال في علاج القشور والحبوب التي تظهر بالوجه والقضاء على أغلب مشاكل الوجه.
مكونات وصفة كريم بانثينول والنشا الجبارة في تفتيح البشرة
يمكن تحضير وصفة كريم بانثينول في المنزل بكل سهولة والاستفادة منها في القضاء على حب الشباب والبثور التي تظهر في البشرة بفاعلية كبيرة، إلى جانب الترطيب العميق باستخدام المكونات التالية:
- ملعقتين صغيرة الحجم من كريم البانثينول.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- بضع نقاط من فيتامين سي المتوفر في الصيدليات.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
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خطوات تحضير وصفة كريم بانثينول بالمنزل
لتحضير خليط كريم بانثينول مع النشا بالمنزل للحصول على أكبر فائدة منه في علاج مشاكل البشرة، يجب إتباع التالي:
- نضع خليط البانثينول في وعاء مناسب مع إضافة بعض نقاط فيتامين C تدريجياً ثم ماء الورد مع التقليب الجيد.
- نضيف النشا لهذا الخليط حتى نحصل على خليط متماسك عن طريق خلط جميع المكونات معاً جيداً.
- نحفظ الكريم في عبوة نظيفة معقمة حتى يكون متاحاً للاستخدام.
- نقوم بفرد الكريم على البشرة لمدة 10 دقائق ثم وغسله بالماء الفاتر، كما يفضل استخدامه ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أقصى استفادة ممكنة.