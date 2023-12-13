"ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص بس" .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تخطر على بالك من قبل .. مطلعتش للأظافر بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل أدوات عديدة في كافة المجالات التي تسهل على الإنسان عمله في حياته اليومية ومن هذه الأدوات الخاص منها للعناية الشخصية ومنها قصافة الأظافر وإزالة الزوائد من الجلد في جوانب الأصابع، لكن هذا معتقد خاطئ حيث يوجد العديد من الإستخدامات الأخرى والتي سنتناول ذكرها بالتفصيل في هذا المقال التالي.

أهم إستخدامات قصافة الأظافر