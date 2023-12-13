"إجابة طالب قلبت السوشيال ميديا" .. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المدرس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلميذ يُحدث ضجة كبيرة بين المعلمين ورواد التواصل الاجتماعي بسبب ما كتبه في ورقة الإمتحان فكانت إجابته غير متوقعة لأي شخص، لاسيما أن إجابة الطالب تجعلك تقف مشهولاً من شدة تأثيرها عليك فتسببت إجابته في بكاء المصحح الذي قام بتصحيح ورقة الطالب وكل من معه في الكنترول، وأشادوا بمدى تركيز والد التلميذ ووالدته على تربيته الطيبة التي جعلته يكتب مثل هذه الإجابة، وفي السطور التالية سنعرض لكم تلك الإجابة الرائعة للتلميذ.

خلال امتحان للتلاميذ في مادة اللغة العربية أجاب طالب على سؤال في النحو إجابة بعيدة كل البعد عن قواعد النحو التي درسها الجميع، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها كانت إجابة شافية وشاملة لاسيما أن من قرأها تأثر بها تأثراً كبيراً، وكان السؤال يتضمن إعراب آية قرآنية وهي ” خُلق الإنسان من عجل” وأجاب الطالب على هذا السؤال كالآتي :

“خُلق: فعل ماض لم يُنسي فاعله و لن أكتب مبني للمجهول تأدبًا مع الله عز وجل”.

رد فعل المعلم والجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي من إجابة التلميذ