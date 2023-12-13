الحق بسرعة التخفيضات... عروض كارفور مصر المذهلة لشهر ديسمبر بخصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات والأجهزة الكهربائية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص سلسلة متاجر كارفور على تقديم عروض شهرية متميزة على مختلف المنتجات، سواء كانت سلعًا غذائية أو أجهزة كهربائية أو منتجات أخرى. وتمتد هذه العروض لمدة شهرين، وتطبق في جميع فروع كارفور المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تتميز منتجات كارفور بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، حيث تصل في بعض الأحيان إلى نصف ثمنها الأصلي. وذلك بفضل تعاقد كارفور مع الشركات المصنعة لعرض سلعها ومنتجاتها في فروعها بسعر مميز، وتحرص كارفور على تقديم عروضها كل شهر لتلبية احتياجات المترددين على فروعها من عملائها، حيث تقدم هذه العروض خصومات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات، مما يوفر فرصة للعملاء للحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

عروض كارفور لشهر ديسمبر أعلنت شركة كارفور أن العروض التي سوف تقدمها خلال شهر ديسمبر هي خاصة بالأجهزة الكهربائية، والتي شملت تخفيضات كبيرة وهائلة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع فروع كارفور المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والعروض موضحة كالتالي: تخفيضات تصل إلى 50%.. مهرجان كارفور لتخفيض الأسعار على الأجهزة الكهربائية.

يمكن شراء غسالة توشيبا 8 كيلو تحميل علوي بسعر 10979 جنيه.

يمكن شراء فريزر توشيبا بسعر 20.250 جنيه بدلا من 21.499 جنيه بتخفيض ألف جنيه.

يمكن شراء كمبيوتر جيمنج أل جي بسعر 4999 جنيه بدلا من 5999 جنيه بتخفيض ألف جنيه.

يتوفر بوتاجاز فريش بسعر 14.288 جنيه.

سخان فريش مياه كهربائي أوليمبك 40 لتر بسعر 3190 جنيه.

سخان فريش مياه كهربائي 40 لتر بمبلغ 2579 جنيه.

سخان مياه غاز من نوع تورنيدو سعة تخزين 10 لتر بسعر 5199 جنيه.

غلاية المياه المستخدمة في تحضير المشروبات السريعة بمبلغ 399 جنيه.