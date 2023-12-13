دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كارثة ومصيبة خطيرة تقوم بها أغلب الأمهات أثناء سلق البيض وعند القيام بها يُصبح البيض سماً قاتلاً على الرغم من الفوائد العديدة التي يحتوي عليها، ولكي يتجنب الجميع أضرار ومخاطر هذه الطريقة الخاطئة في سلق البيض لابد من معرفة أفضل الطرق لتحضير البيض للحصول على الفوائد الموجودة به ولكي يستفيد الجسم منه عند تناوله، وبالتزامن مع ذلك سنعرض عليكم في هذا المقال طريقة صحيحة لسلق البيض.

ما هي الطريقة الخاطئة الشائعة أثناء سلق البيض؟

سلق البيض يعتبر من أسهل الأشياء التي يمكن فعلها وعلى الرغم من سهولة تحضيره إلا أنه قد يتحول إلى سم بدلاً من أن يفيد الجسم بالفوائد المتعددة التي يحتوي عليها، حيث أنه من الملاحظ أن بعض الأمهات تقوم بسلق البيض بشكل سريع دون إعطائه المدة الكافية لينضج، وبالتالي يعد هذا الأمر كارثة حقيقية فعندما لم يكتمل نضج الصفار الموجود في البيض قد ينتج عن تناوله تسمم غذائي، وهذا خطأ كبير يقوم بالكثير من الأشخاص لذلك من المهم سلق البيض حتى ينضج تماماً.

الطريقة الأفضل لسلق البيض بشكل صحي

حتى تستطيع الحصول على فوائد البيض بنسبة كبيرة من الضروري سلقه بطريقة صحية وصحيحة، وهذه الطريقة الأفضل عند سلق البيض :

يتم وضع كمية من الماء في الإناء الذي ترغب في سلق البيض به.

ومن ثم وضع البيض المراد سلقه في المياه الموجودة بالإناء.

ضع كمية بسيطة من الملح في المياه.

يتم وضع الإناء الذي يوجد به البيض على النار.

يُترك لمدة تبلغ ما بين 10 إلى 30 دقيقة.

“اوعي تعملي كده تاني .. هتموتي عيالك” .. أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

“اوعي تعملي كده تاني .. هتموتي عيالك” .. أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!