هتبقي أحلي من ملكات الجمال .. معجزة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة .. ضعيها قبل النوم يوميًا وشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف الجميع مدي أهمية زيت الزيتون ، فهو يستخدم في الطعام وايضا في الوصفات الطبية منذ ملايين السنين ، حيث أثبت زيت الزيتون أنه من أهم المكونات التي تمتلك العديد من الفوائد والتي يمكن من خلالها تفتيح البشرة والحصول على مظهر مميز، ولذلك عند أضافة زيت الزيتون الي الفازلين في هذه الوصفة تساعد علي الاستغناء عن مساحيق التجميل المختلفة التي تكون باهظة الثمن عادة، وتتسم الوصفة بسهولة التحضير في المنزل والاستفادة من فوائدها المختلفة ، ونحصل علي فوائد مزدوجة من الفازلين وزيت الزيتون .

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

توجد بعض المكونات التي لابد من توافرها من أجل تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون في المنزل، والتي تتضح فيما يلي: