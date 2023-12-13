هتبقي أحلي من ملكات الجمال .. معجزة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة .. ضعيها قبل النوم يوميًا وشوفي الفرق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف الجميع مدي أهمية زيت الزيتون ، فهو يستخدم في الطعام وايضا في الوصفات الطبية منذ ملايين السنين ، حيث أثبت زيت الزيتون أنه من أهم المكونات التي تمتلك العديد من الفوائد والتي يمكن من خلالها تفتيح البشرة والحصول على مظهر مميز، ولذلك عند أضافة زيت الزيتون الي الفازلين في هذه الوصفة تساعد علي الاستغناء عن مساحيق التجميل المختلفة التي تكون باهظة الثمن عادة، وتتسم الوصفة بسهولة التحضير في المنزل والاستفادة من فوائدها المختلفة ، ونحصل علي فوائد مزدوجة من الفازلين وزيت الزيتون .
مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة
توجد بعض المكونات التي لابد من توافرها من أجل تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون في المنزل، والتي تتضح فيما يلي:
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- نصف ليمونة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
- في وعاء متوسط الحجم يتم إضافة عصير نصف ليمونة مع ملعقتين من زيت الزيتون ويتم خلط كافة المكونات معا جيدًا حتى تتجانس ويتم تركها حوالي عشر دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة النشا والفازلين بالتدريج ويتم التقليب جيدًا حتى تتجانس كافة المكونات معاً.
- يجب تطبيق الوصفة على البشرة مع ضرورة توزيعها جيداً على الوجه وكذلك المناطق التي تحتوي على تصبغات ويمكن تطبيق الوصفة كذلك على اليدين والقدمين.
- يتم ترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ومن ثم يتم غسله جيداً باستخدام الماء الفاتر.
- لابد من وضع مرطب مناسب عقب استخدام الوصفة على البشرة حتى لا يكون هناك أي جفاف.
- من الأفضل استخدام الوصفة مرتين أسبوعيًا وذلك قبل الذهاب إلى النوم حيث أن نتائج الوصفة تكون أكثر فعالية في الظلام.