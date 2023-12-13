حقيقة لا احد يعرفها.. لماذا امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء بعد أكل لحم الجمال.. إجابة صادمة للجميع

هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء

هناك بعض الآراء التي قالت ان لحم الابل ينقض على الوضوء وقال إن الحكمة من ذلك هو ان اكل لحم الابل يعطي طاقة شيطانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وان ماء الوضوء يطفئ هذه الطاقة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة

قال ابن تيمية رحمه الله عليه ان الحكمه من الوضوء بعد اكل لحم الابل تدفع المؤمن إلى خسارة القلب والشدة واستشهدوا على ذلك بحول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيل والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والبهار في أهل الغنم وقال بعض العلماء انه اكل اللحم أمر تعبدي أي لا يعلم الحكمة من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.