“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط ” .. خبير تكنولوجي ينصح بوضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الانترنت في هذه الأيام من أهم ضروريات الحياة ولا يستطيع أي منزل الاستغناء عنه حيث أصبح سمة من سمات هذا العصر لأن من خلاله أصبح العالم كقرية صغيرة ولذلك اصبح متوفر في معظم المنازل جهاز الراوتر بالباقات الشهرية ولكن يواجه الكثيرين العديد من المشاكل ومنها ضعف الاتصال بالشبكة بالاضافة لانقطاعها ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وضعية جهاز الراوتر بالإضافة لأسباب أخرى سوف نقوم بذكرها في هذا المقال.
أسباب ضعف شبكة الإنترنت
- يعتبر من أهم الأسباب التي تساعد على ضعف الإنترنت هو زيادة الضغط علي علي الشبكة من قبل المستخدمين
- التأثيرات الجوية والتي يصاحبها سقوط الأمطار والعواصف
- وجود عطل فني في جهاز الراوتر وفي هذه الحالة يجب الاستعانة بفني متخصص
- انقطاع الانترنت في الشبكة المحلية وزيادة الازدحام على الشبكة العامه
الطرق الصحيحة لوضع الراوتر
- عدم وضع الراوتر بجانب المعدن حيث أثبت العلماء أنه عند وضع الراوتر بهذه الطريقة يعمل على ضعف شبكة الإنترنت
- يعتبر وضع الراوتر في اعلي مكان بالمنزل يساعد ذلك في توفر إشارة قوية تزيد من سرعة الانترنت
- يجب أن يقوم المستخدم بعمل تعديل الإعدادات الخاصة بواجهة الجهاز حيث يساعد ذلك على تقوية الإشارة
- وايضا عند وضعه في مكان مفتوح يزيد ذلك من سرعه الانترنت لأنه يتم توزيع الإشارة بشكل كبير في أرجاء المنزل
- عدم وضع الراوتر بجانب المدفئة لأنه وبحسب اثباتات العلماء يعمل على ضعف الإشارة بشكل ملحوظ
- ومن الممكن أن يتم التقاط إشارة قوية من خلال القمر الصناعي.