"ماتشيلش هم لو المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% تمكنك من استعادة كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متقلقش هتجيبها في وقتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بماكينة الصراف الالي يخاف الكثيرين من سحب الفيزا الخاصة بهم داخل ماكينة ال ATM حيث أصبحت هي الاعتماد الأساسي للموظفين وأصحاب المعاشات في الحصول على الراتب الشهري الخاص بهم وايضا في خلال تعاملاتهم اليومية وفي حالة تم سحب الفيزا يشعر الكثيرين منهم بالقلق ولا يعرفون كيف يتصرفون في هذا الموقف ويظنون أنها لن تعود إليهم مرة أخري وفي هذا المقال نوضح طريق واسباب سحب البطاقة.

عند قيام المستخدم بتكرار تسجيل كلمة المرور أكثرمن 3 مرات متتالية خلال 24 ساعة

في بعض الأحيان من الممكن أن يكون وجود عطل فني في الماكينة هو أحد أسباب سحب البطاقة

في حالة انتهاء مدة الصلاحية المحددة للفيزا

إذا قام المستخدم بالتأخر عن كتابة كلمة السر أو التأخر في عملية سحب البطاقة بعد عملية الإيداع او السحب

في حالة الإبلاغ عن ضياع أو سرقة هذا الكارت يقوم البنك بسحب البطاقة

خطوات استرجاع الفيزا من ماكينة ال ATM