« الجن الأزرق ميعرفهاش »!!!... بطريقة جهنمية وفي اقل من 10 ثواني يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح...يرجي استخدامها في الحلال فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بطريقة جهنمية وفي اقل من 10 ثواني يمكنك فتح القفل بسهولة عند فقدان المفتاح…يرجي استخدامها في الحلال فقط!،يمكن أن يكون فقدان مفتاح قفل أمرًا مزعجًا، خاصة إذا كان هذا القفل يفتح بابًا أو درجًا مهمًا، في بعض الحالات، قد يكون من الممكن فتح القفل باستخدام أدوات متاحة بسهولة إليك عدة طرق لفتح الأقفال بدون مفتاح.

طريقة فتح القفل

باستخدام علبة واحدة من علب المياه الغازية “كانز”