“عيالك هتموت بسببك” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد البيض من الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقدرته على الاستخدام في مجموعة متنوعة من الأطعمة ومع ذلك، يُعتبر سلق البيض أحد أكثر الطرق شيوعًا لتحضيره، ورغم الفوائد الغذائية التي يقدمها، إلا أن هناك مخاطر صحية تنتج نتيجة للطريقة الخاطئة لإعداده في هذا المقال الطريقة الغير صحيحة لتحضير البيض التي تُتبع من قبل العديد من الأمهات وربات البيوت، دون أن يعلمن أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تسمم الأشخاص الذين يتناولونه أيضاً سنتناول في هذا المقال التحذير من هذه الطريقة الخاطئة وسنعرض الطريقة الصحيحة لتحضير البيض.

الطرق الخاطئة لطهي البيض