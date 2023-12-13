“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط” .. خبير تكنولوجي يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن ويحدد أفضل الأماكن التي يوضع بها وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تقوم بوضع جهاز الراوتر في هذا المكان فوراً قم بوضعه في مكان آخر فهذا هو السبب الرئيسي في ضعف شبكة الإنترنت، في حين أنه خلال وقتنا الحالي لا يوجد منزل خالي من جهاز الواي فاي فالجميع بحاجة لاستخدامه بشكل يومي، وعلى الرغم من ذلك قد لا يعلم الكثير أن هناك أماكن معينة لابد من وضع الجهاز في تلك الأماكن للحصول على أفضل وأقوى شبكة إنترنت، لذلك سنعرض لكم أنسب الأماكن ليتم وضع الراوتر بها وكذلك سنعرض أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أو انقطاع شبكة الإنترنت .

المكان الأنسب لوضع الراوتر