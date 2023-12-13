"ازاي عايشين كل دا ومنعرفش" .. "وضع الهاتف مقلوبا على الشاشة" له 20 فائدة لحماية هاتفك من التلف والحفاظ عليه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر وضع الهاتف مقلوبًا على شاشته خطوة ذكية للمحافظة على جهازك وتجنب التلف الناتج عن السقوط أو الاحتكاك. يساعد هذا الإجراء في الحفاظ على سلامة الشاشة وضمان استمرارية أدائها. قد لا يكون البعض على دراية بهذه الفكرة، لكنها تعتبر من السلوكيات البسيطة التي يمكن أن توفر الكثير من الوقت والجهد في المستقبل.

اهمية وضع الهاتف مقلوبًا على الشاشة لحمياته

أحد الفوائد الرئيسية لوضع الهاتف مقلوبًا هو حماية الشاشة. فعندما يكون الهاتف موضوعًا بشكل صحيح على سطح مستوٍ، يتعرض الزجاج المحيط بالشاشة للاتساخ والخدوش بشكل أقل. كما أنه يقلل من فرص كسر الشاشة نتيجة للسقوط أو التعرض للصدمات.

علاوة على ذلك، يساهم وضع الهاتف مقلوبًا في تجنب الخدوش التي قد تحدث عند وضع الهاتف على أسطح خشنة أو متسوخة. فعندما يكون الهاتف مقلوبًا، يتجنب الاتصال المباشر مع هذه الأسطح، مما يحمي الجهاز من التلف الناتج عن الاحتكاك المتكرر قد تكون هذه الخطوة الصغيرة هي الفارق بين الاستمتاع بشاشة هاتفك النقالة دون عيوب وبين الحاجة المستمرة لإجراءات الإصلاح.

اهمية أخرى لوضع الهاتف مقلوب على الشاشة

واحدة من الفوائد الأخرى لوضع الهاتف مقلوبًا هي منع تسرب السوائل إلى داخل الجهاز. عندما يكون الهاتف مقلوبًا، يتم تقليل فرص وصول السوائل إلى المنافذ والفتحات، مما يقلل من خطر التلف الناتج عن التلامس مع الماء أو السوائل الأخرى. يعزز هذا الإجراء مقاومة الهاتف للماء ويحمي الدوائر الداخلية من التلف المحتمل الناجم عن التعرض للسوائل.