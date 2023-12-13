"وصفة سحرية بمليون جنيه" .. لو عندك كريم {ميبو} تعالي أقولك تعملي بيه إيه قبل النوم وهتنبهري من النتيجة .. مش هتستغني عنه أبداً طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت أثمان منتجات العناية بالجلد تعتبر مرتفعة في هذه الأيام، تتجه الكثير من النساء نحو البحث عن وصفات طبيعية وفورية للتخلص من المشاكل التي تصيب البشرة، ومن المشكلات التي تزعج جمع من النساء ظهور النمش الداكن على الجسد مما قد يؤثر على الثقة بالنفس لديهن بالاستعانة بمكونات بسيطة يسهل العثور عليها في كل بيت، يمكن تحضير خلطة طبيعية بزيت الزيتون لإزالة هذه البقع الداكنة، وهذه الوصفة تساهم في تفتيح الجسم وتوحيد لونه، حيث أن تحتوي الوصفة على عناصر طبيعية لها خصائص مفتحة ومرطبة للبشرة.

خطوات وصفة كريم ميبو للعناية بالبشرة

يتم تحضير الوصفة بسهولة عند اتباع الخطوات الآتية:

اخلطي كميات مماثلة من كريم ميبو وزيت الزيتون معاً.

طبقي الخليط على الأماكن الغامقة في الجلد.

اتركيه على البشرة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي البشرة بالماء الفاتر.

هذه التركيبة يمكن تطبيقها مرتين يوميًا لتحقيق نتائج مثلى، ومن المستحسن استعمال زيت الزيتون الصافي الأصلي.

في حال كانت بشرتك تتمتع بالحساسية، من الضروري تقليل تركيز الخلطة من خلال إدخال بعض الماء إليها.

في حال أنك تشعر بحساسية نحو أحد العناصر الداخلة في تركيبة المنتج، يُوصى بأن تتوقف فورًا عن تطبيق الوصفة.

فوائد كريم ميبو للبشرة

يمتاز كريم ميبو بمجموعة كبيرة من المزايا المتعلقة بجمال وصحة الجلد، ومن هذه الفوائد: