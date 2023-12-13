أفكار زمان البسيطة والذكية في نفس الوقت .. ماالذي سيحدث لدى وضع " قالب من الطوب " تحت السرير شتاءا

– التخلص من رطوبة الشتاء

جدير بالذكر أننا على وشك الدخول بشكل جدى إلى فصل الشتاء الذي يمتاز بانخفاض درجة الحرارة والذي يسعى الناس خلاله للتخلص من الرطوبة التي تمسك في المكان

في ذات السياق فقد أشار بعض الأشخاص أن وضع قالب من الطوب أسفل السرير من شأنه أن يقوم بسحب الرطوبة من الجدران بشكل فعال من خلال العمل على سد الفتحات التي في الطوب بورق الفويل من ناحية ووضع القليل من الملح في كل فتحة وبعدها يوضع عليها قطرات من الخل ويوضع هذا القالب أسفل السرير ستلاحظين عقب تطبيق تلك الطريقة التي تبدو في غاية البساطة والسهولة أن الرطوبة قد اختفت بشكل نهائي من أرجاء الغرفة