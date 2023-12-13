"طولي شعرك بالوصفة دي" .. ضعي معلقة واحدة في الشامبو يكثف الشعر ويعالج التساقط في 3 أيام فقط .. ابهري الكل بجمال شعرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتنبهري من طول شعرك بعد وضع هذا الشيء على شعرك حيث ان الكثير من النساء في الوطن العربي يعانون من مشاكل عديدة في الشعر مثل التساقط والهيشان والتقصف ولذلك يقومون باستخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفوائد العديدة مثل زيت الزيتون الذي له دور كبير في زيادة كثافة الشعر ومعالجته ويتم استخدامه من خلال وضعه علي الشامبو.

طريقة استخدام زيت الزيتون مع الشامبو للشعر

يمكنك بكل سهولة تحضير وصفه زيت الزيتون مع الشامبو واستخدامه للشعر من خلال الخطوات التالية:

قبل ان تقومي باستخدام هذا هذه الوصفة للشعر يجب اولا ان تقومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

وفي وعاء جاف قومي بوضع الشامبو وزيت الزيتون وتقليبهم جيدا وتطبيقه على شعرك بداية من جذوره وحتى اطرافه.

ويجب أن تقومي بترك هذا الخليط على شعرك لمدة 10 دقائق وشطفه بالماء الفاتر.

ولكي تحصلين على نتائج افضل يجب ان تقومي بتكرار عمل هذه الوصفه مرتين في الاسبوع بالاضافة الى انه للحصول على شعر ناعم يجب أن تقومي باستخدام البلسم على الشعر.

أسباب تؤدي الى تساقط الشعر

هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تسبب تساقط الشعر ومنها: