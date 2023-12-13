هتغيرى حياتك.. ضعي كمية من زيت الزيتون على الموز واستخدمه قبل النوم بهذه الطريقة

مكونات خليط زيت الزيتون والموز

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

موزة واحدة مهروسة.

طريقة التحضير:

1. ضعي زيت الزيتون على الموز وقلبيهما جيدًا للحصول على خليط كريمي أو عجينة، ويمكنك زيادة الكمية حسب كثافة شعركِ.

2. قومي بتوزيع الخليط بشكل متساوٍ على فروة الرأس وشعركِ.

3. اتركي الخليط لبضع وقت للسماح للمكونات بالتغلغل في الشعر وفروة الرأس.

4. اغسلي شعركِ بالشامبو والماء الفاتر.

5. كرري هذه العملية حسب الحاجة وباستخدام هذا الخليط، ستحققين فوائد متعددة من العناية بشعركِ، بما في ذلك تحسين كثافته وتغذية الفروة.

طريقة استخدام هذه الخلطة

للاستفادة من خليط زيت الزيتون والموز للعناية بالشعر، قومي بهذه الخطوات:

1. ضعي الكريم المحضر بعناية على شعرك، مركزة على فروة الرأس للعناية الفعّالة.

2. قومي بتوزيع الخليط بشكل متساوٍ على كامل أطوال شعرك.

3. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة تقريبًا، لتسمحي للمكونات بالامتصاص في الشعر وفروة الرأس.

4. بعد ذلك، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الشامبو والماء الفاتر.

5. تأكدي من التخلص من كل آثار الخليط بعد الغسيل.

6. كرري هذه الوصفة أسبوعيًا وذلك للحصول على نتائج مرضية وتحسين شعرك كثيراً وبشكل مستمر وسوف تحصلين على نتائج مبهرة .