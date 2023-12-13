"مش هتصبغي شعرك تاني" .. استخدمي القهوة والقرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر في ربع ساعة حتي لو كان شعرك كله أبيض .. انسي الشعر الأبيض نهائياً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث السيدات عن الوصفات الطبيعية الفعالة للتخلص من شيب الشعر المبكر والإبتعاد عن الوصفات الجاهزة التي بها تركيبات كيميائيّة تضر الشعر وفروة الرأس، وعلى رأس هذه المكونات خلطة القهوة مع القرنفل التى تعطي الشعر اللمعان القوي وتعمل على وقف تساقط الشعر، إلى جانب معالجة الشعر وزيادة كثافته والتخلص من الشيب المبكر، وسوف نقدم لكم طريقة تجهيز هذه الخلطة فى السطور التالية.

وصفة القرنفل والقهوة الطبيعية