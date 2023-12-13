الى باعه خسر كتير اوى …كنز في كل بيت تعرف عليه الان وطرق استخراجه .. تعالى اقولك تعمل ايه بالتلفزيون القديم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع انتشار التكنولوجيا من حولنا نجد أن العديد من المواطنين أصبحوا يقومون بالاستغناء عن التلفزيونات القديمه ويستبدلونها بشاشات العرض الكبيرة، والتي تعتبر أفضل بكل تأكيد، ولكن ماذا عن التلفزيونات القديمة نجد أن البعض يقوم ببيعها، وآخرين قد يقومون بالتخلص منها برميها، أو وضعها في غرفة الكراكيب ما لا تعرفوه أن هذا التلفزيون القديم يعتبر ثروة هائلة وكنز كبير حسب ما قال رجل كندي أنه قام باستخراج كنز من داخل التلفزيون القديم، ومن خلال موقع نيوز مصر وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل وطريقه استخراج الكنز تابعونا.

خطوات استخراج كنز من التلفزيون القديم أولا نقوم باحضار التلفزيون القديم وإذا كان هذا التلفزيون متسخ نقوم بإزالة كل الاتربه الموجوده عليه بواسطة المفكات، نقوم بفك جميع المسامير الموجوده في التلفزيون مع إزالة الإطار الخارجي الخاص به.

ثانيا نحضر جهاز الاستشوار ونقوم بتوجيه ناحية أداة الضغط العالي الموجودة في التلفزيون، حتى نتمكن من فكها بالكامل وتلك هي الكنز الحقيقي سوف نستخدمه في عمل صاعق كهربائي.

الخطوة الثالثة نقوم بإحضار بطارية قابلة للشحن ومن ثم نقوم بتوصيلها بدائرة الإلكترونية ذات جهد كهربائي يتلائم مع الصاعق الكهربائي، وبعدها نحضر الأسلاك توصل بالبطاريه والطرف الآخر بجهاز الضغط العالي الذي قمنا باستخراجه من التلفزيون، وبهذا نكون قد قمنا بإغلاق الدائرة الكهربائية ويمكن عمل مفتاح لتشغيل وغلق جهاز الصاعق.