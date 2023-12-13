عودك هيبقى فرنساوي .. عشبة طبيعية مفعولها خارق هتشيل الكرش والجناب في 5 أيام .. مش هتتخيلي هي إيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من خلال الوصفة دي عودك هيبقي زي عارضات الازياء لان لها مفعول عجيب في تخسيس الكرش والجناب حيث ان الكمون هو يعتبر من أكثر التوابل التي يتم استخدامها في جميع البيوت في الطعام لأنه يعطي مذاق رائع للطعام ويحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم ويعمل على التخلص من الوزن الزائد من خلال استخدامه في وصفة مع الزبادي.

استخدام الكمون والزبادي والليمون وطريقة تحضيرهايمكنك بكل سهولة تحضير وصفة الكمون والزبادي أو الكمون والليمون من خلال اتباع الخطوات التالية:

لكي تستطيعين تحضير وصفة الكمون والزبادي يجب عليكي اولا ان تقومي بإحضار ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين من بذور الكمون.

ثم قومي باحضار قليل من المياه وإضافة بذور الكمون لها مع ضرورة تركها ليلة كاملة للتخلص من أي مواد ضارة موجودة فيه.

وبعد قضاء هذه الليلة قومي برفع هذا الخليط علي النار حتي يغلي.

وعندما يبرد هذه الخليط تماما قومي بإضافة الليمون إليه.

ولكي تستطيعين تحضير وصفة الكمون مع الزبادي يجب أن تقومي بإحضار بذور الكمون الخام وإضافة الزبادي إليه.

نصائح للاستفادة القصوى من الوصفة

لكي يستفيد الجسم من الفوائد التي توجد في الوصفتين وانقاص الوزن يجب أن يتم اتباع الآتي: