أسرة سعودية تودّع الحياة بأبشع صورة في تركيا وما حدث مع أفرادها لا يصدقه عقل .. موت وخراب ديار

حوادث الطرق في تركيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأُصيب 44 آخرون في حادث سير مأساوي وقع في ولاية بورصة التركية صباح اليوم. واصطدمت حافلة تقل طلبة عائدين من رحلة بحواجز اسمنتية، مما أدى إلى وفاة السائق فورًا وتم نقل المصابون إلى مستشفيات قريبة، وزار محافظ بورصة وقائد شرطة المحافظة موقع الحادث، حيث كانت الحافلة واحدة من ست حافلات تقل الطلبة في رحلات إلى أماكن مختلفة داخل وخارج الولاية.

أسباب حوادث الطرق في تركيا

راح ضحية حادث مروري في ولاية ريزا أربعة أفراد من عائلة واحدة يوم امس وفي نفس اليوم، فارق أربعة جنود أتراك الحياة في حادث آخر في ولاية شرناخ جنوب شرقي تركيا وتعتبر هذه الحوادث جزءًا من العديد من الحوادث التي تحدث باستمرار على الطرق التركية، خاصة في اسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحامًا.

وغالبًا ما تسفر الظروف الجوية السيئة، مثل تساقط الثلوج وهطول الأمطار في فصل الشتاء، عن حوادث مرور مميتة في البلاد والذولة تسعى بشكل مستمر للتخلص من هذه المشكلة خاصة وقت ازدهار السياحة.