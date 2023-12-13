وفري فلوس الزيت.. تعرفي على أفضل طريقة لقلي البطاطس بدون زيت والطعم لذيذ لا يقاوم..ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ولكن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى، وذلك بسبب امتصاص البطاطس للزيت أثناء عملية القلي، لذلك، نقدم لكم بعض النصائح والحيل التي يمكن تطبيقها أثناء قلي البطاطس لتحقيق طعم رائع وقرمشة ممتازة دون زيادة في كمية الزيت
طرق قلي البطاطس
تعتمد معظم المطاعم والمحلات على طريقة القلي في الزيت العميق كوسيلة شائعة ومتداولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، خاصة في المطاعم الشهيرة بتقديم الوجبات السريعة. يُعتبر هذا الأسلوب أسرع وأسهل طريقة لتحضير البطاطس المقلية، إضافةً إلى أنه يعتبر أقل تكلفة في عملية إعداد الطعام ورغم الطعم اللذيذ الذي تتمتع به البطاطس المقلية، إلا أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والدهون هذه النسب قد تؤدي إلى الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض لذا، يُنصح بتجنب زيادة استهلاكها نظرًا للتأثيرات السلبية الضارة على الصحة.
أفضل الطرق الصحية في تحضير البطاطس المقلية
هناك عدة طرق صحية لإعداد البطاطس المقلية بطعم شهي ولذيذ باستخدام الزيت، منها:
- استخدام المقلاة الهوائية: يُعد استخدام المقلاة الهوائية من بين أفضل الوسائل الصحية في إعداد البطاطس المقلية بدون استخدام زيت تعتمد هذه الأداة على تقنية الحرارة العالية، مما يتيح الحصول على بطاطس مقرمشة ولذيذة دون الحاجة إلى إضافة زيت.
- تحضير البطاطس في الفرن: يمكنك أيضًا تحضير البطاطس المقلية في الفرن بطريقة صحية قطعي البطاطس إلى صوابع رفيعة وضعيها في صينية مدهونة بالزبدة أو بورق الزبدة، ثم أدخليها الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، حتى تحصلين على لون ذهبي جميل ونكهة شهية.