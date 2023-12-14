دفئ نفسك وعيالك ببلاش.. ” بشوية ملح هتعملي دفاية مجانية بدون غاز وكهرباء.. وانسي خالص برد الشتاء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع تشديد البرودة خلال فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن وسائل فعالة للتدفئة تكون في الوقت ذاتها موفرة للطاقة الكهربائية وتقلل من استهلاك الغاز، نظرًا لتكلفة مرتفعة لكل منهما إحدى الطرق الفعالة والموفرة للطاقة هي استخدام دفاية تعتمد على الملح، دون الحاجة إلى جهد أو تعب يعتبر الملح من المواد التي تساعد في نقل الحرارة، حيث يقوم بتوصيل الحرارة عبر غلي المياه، حيث يصعد البخار للأعلى وباستخدام الملح، يتفاعل مع المياه ليساعد في تسخينها، مما يساعد في نقل الحرارة إلى الهواء المحيط هذا يؤدي إلى توفير حلا فعالا وميسراً للحفاظ على الدفء في الأيام الباردة.

طريقة عمل دفاية الملح