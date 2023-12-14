سر جمالك الخفي .. وصفات سحرية بالفازلين والخل لتتخلصي من شعر الوجه بكل سهولة وفعالية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم الفتيات والسيدات بمتابعة كل ما يدور على الجمال وتهتم أيضا متابعة كل ما ينزل جديد في مجال الشعر والمكياج والجسم.فعندما البنت تكبر تبدأ بأن تهتم بنفسها وبجمالها فتبدأ بمتابعة صفحات الموضا والجمال على السوشيال ميديا كما أيضا تحاول كل سيدة أن تكون جميلة حتى تجذب انتباه الطرق الاخر أو تسعى السيدة بأن تكون دائما جميلة حتى تظل جميلة عند زوجها و لكن المنتجات التجميلية في بعض الأحيان تكون باهظت الثمن أيضا كثرة استخدامها على المدى البعيد تؤثر على البشرة لذلك تلجأ السيدات والفتيات الي عمل وصفات طبيعية للبشرة ة الشعر وباستخدام مكونات طبيعة غير مكلفة .وهي هذا المقال سوف نخبرك عن وصفة الفازلين و الخل لتزيد من جمال بشرتك .

وصفة الفازلين والخل تحتاج كل سيدة عند إزالة الشعر الزائد أن تستخدم مقشرات للجسم و الوجه فسنستخدم وصفة الفازلين والخل كمقشر للجسم و الوجه اولا نقوم بإحضار اناء ونضع فيه معلقتين فازلين

بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة خل

نضع ملعقة صغيرة ليمون

نضع اربع ملاعق ملح

نقلب الخليط جيدا

نضع الخليط في برطمان زجاج محكم الغلق وتكون مدة صلاحيته هذه الوصفة ٣ اشهر تستخدم الوصفة بالطريقة التالية: نقوم بإحضار الخليط ونضعه على المنطقة التي نريد أن نقوم بتقشيرها

نقوم بعمل حركات دائرية حول المنطقة

نقوم بالحركات الدائرية لمدة ٥ أو ١٠ دقائق

بعد ذلك نغسل المنطقة من الخليط جيدا بالشامبو أو الصابون

وبعد ذلك نرطب المنطقة التي قمنا بعمل تقشير فيها