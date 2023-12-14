هترجعي بنت 20 سنة.. معجزة كريم بانثينول للبشرة السحرية مش هتصدقيها هيزيل كل التجاعيد ويفتحها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجمال هو غريزة فطرية وعاطفة تجعل كل سيدة وفتاة تشعر بإيجابية وتعطي شعور بالثقة بالنفس و شعور بالحيوية و تهتم كل سيدة وفتاة بأن يكون مظهرها مظهر جميل وأن تملك صفات جمالية فتقوم الفتيات والسيدات بالاهتمام بشعرهم و وضع ليهم منتجات تجميلية لتزيين هو تهتم بلعب الرياضة حتى يصبح جسمها جميل وتهتم أيضا بنظافتها الشخصية وبجمال جسدها. ولذلك تهتم كل فتاة وسيدة بمتابعة كل ما ينزل حديثا في مجال الموضة والجمال والصحة والبشرة ومن أهم ما صدر حديثا هو كريم بانثينول وله العديد من الفوائد للجسم والوجه سوف نذكرها لكم في هذا المقال

فوائد كريم بانثينول للجسم و الوجه : يساعد الكريم على ترطيب البشرة والشعر من ما يساهم في التخفيف من أعراض اضطرابات الجلد

وأيضا يساعد على تسريع التئام الجروح

ويعزز وظائف البشرة في حماية الجسم

يخفف من الالتهابات

ويعزز صحة الشعر

ويدخل الكريم ايضا في صناعة منتجات البشرة والشعر والأظافر

على تخفيف الحكة وعدم الراحة من الإكزيما

يعالج الحروق والجروح يحتوي على مضادات الميكروبات تساعد على منع نمو وانتشار البكتيريا

يساعد على علاج حب الشباب وظهرت اشاعة على أن الكريم بانثينول يمكن أن يسبب اسمرار الوجه وبعد عمل دراسات وتجارب من قبل الأطباء اكتشف أنه لا يسبب اسمرار للوجه ولكن يجب عندما نقوم بوضعه نتجنب أشعة الشمس بقدر المستطاع حتى لا يتفاعل مع الأشعة ويسبب الإسمرار.